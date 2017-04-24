НБУ объявил банкротом Диамантбанк

Владельцы одного из крупнейших украинских банков не смогли найти деньги на докапитализацию. Государство выплатит вкладчикам 1,1 млрд грн.

В Украине обанкротился еще один крупный банк Диамантбанк

принял решение об отнесении ПАО "Диамантбанк" к категории неплатежеспособных.

Как отмечает пресс-служба НБУ, до 1 апреля 2017 года Диамантбанк, как и вся вторая двадцатка банков по размерам активов, должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) не менее чем 5%, однако не сделал этого.

Национальный банк отмечает, что 96% (39 тысяч человек) всех вкладчиков Диамантбанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 1,1 млрд грн.

По данным НБУ, по состоянию на 24 апреля 2017 года физическими лицами – владельцами существенного участия в ПАО "Диамантбанк" является Давид Жвания, Игорь Керез, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

В октябре 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов. "Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли", – сказала руководитель НБУ.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 украинских банков.