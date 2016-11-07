НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

Доллар подешевел на 2 копейки.

Гривна немного укрепилась Андрей Товстыженко, ZN.UA

25,5761

г

рн/$, укрепив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5948

грн/$ в пятницу, 4 ноября).

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 7 ноября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,3716 грн/евро (4 ноября - 28,3181 грн), 10 рублей – 4,0275грн/рубль (4 ноября - 4,0304 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".