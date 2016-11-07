Топ Новости
<
>

НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

7 ноября в 07:40

Доллар подешевел на 2 копейки.

гривна
Гривна немного укрепилась
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник,  7 ноября, на уровне 25,5761 грн/$, укрепив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5948 грн/$ в пятницу, 4 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,3716 грн/евро (4 ноября -  28,3181 грн), 10 рублей – 4,0275грн/рубль (4 ноября -  4,0304 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Читайте также: Эксперт назвал главные шаги для НБУ для ускорения экономического роста в 2017-2018 гг

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги курс гривна Нацбанк копейка доллар
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 28.37
Последние новости