НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,7831 грн.
Курс евро установлен на уровне 28,3460 грн/евро (17 октября - 28,4678 грн), 10 рублей – 4,0828 грн/рубль (17 октября - 4,0714 грн).
Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.
При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.
Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA