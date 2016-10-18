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НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

18 октября в 08:29

Стоимость доллара составила 25,7831 грн.

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Гривна закрепилась на позиции 25,8 грн/доллар
Sputnik
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 18 октября, на уровне 25,7831 грн/$, укрепив его на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,7907  грн/$ в понедельник, 17 октября).

Курс евро установлен на уровне 28,3460 грн/евро (17 октября - 28,4678 грн), 10 рублей – 4,0828 грн/рубль (17 октября - 4,0714 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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