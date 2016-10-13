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НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

13 октября в 07:20

Стоимость доллара составила 25,8074 грн.

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Гривна закрепилась на позиции 25,8 грн/доллар
Sputnik
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 13 октября, на уровне 25,8074 грн/$, укрепив его на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8517  грн/$ в среду, 12 октября).

Курс евро установлен на уровне 28,4397 грн/евро (12 октября - 28,6411 грн), 10 рублей – 4,1233 грн/рубль (12 октября - 4,1566 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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