НБУ незначительно укрепил официальную гривню к доллару и евро

Стоимость доллара составила 27,11131 грн.

Доллар подешевел на 7 копеек rossandhelen / Depositphotos

27,1131

установил официальный курс гривни к доллару на четвег, 12 января, на уровнегрн/$, таким образом укрепив его на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,1868 грн/$ в среду, 11 января).

Курс евро установлен на уровне 28,4769 грн/евро (11 января - 28,7283 грн), 10 рублей – 4,5067 грн/рубль (11 января - 4,5347 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.