НБУ незначительно повысил официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,9206 грн.

Официальная гривня снова укрепляется Нацбанк Украины/Facebook

25,9206

г

рн/$, укрепив его на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,9368

грн/$ в пятницу, 30 сентября).

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 4 октября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 29,1244 грн/евро (3 октября - 28,9481 грн), 10 рублей – 4,1441 грн/рубль (3 октября - 4,0913 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".