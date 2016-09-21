НБУ незначительно ослабил официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,8 грн/доллар.

Гривня немного подешевела torange.biz

25,8055

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 21 сентября, на уровнегрн/$, ослабив его на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,7670 грн/$ во вторник, 20 сентября).

Курс евро установлен на уровне 28,8609 грн/евро (20 сентября - 28,7689 грн), 10 рублей – 3,9853 грн/рубль (20 сентября - 3,9692 грн).

31 августа в Нацбанке заявляли, что колебания курса гривни на валютном рынке не связаны с какими-то фундаментальными проблемами. По мнению НБУ, повышение волатильности курса связано с сезонным усилением спроса на инвалюту, коррекцией цен на зерновые (для Украины - одна из ключевых статей экспорта), а также обострением ситуации вокруг Крыма и в Донбассе.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными колебаниями и прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время

В 2017 году в правительстве ожидают дальнейшее снижение курса гривни к доллару до 27,7 грн, ускорение темпов роста ВВП до 3%, снижения инфляции до 8,1% и снижение уровня безработицы до 8%.

Заявляя о гибком валютном курсе, на практике НБУ осуществляет политику его фиксации на определенном уровне или в небольшом диапазоне, но не берет никаких обязательств по его удержанию или дальнейшей его динамики в будущем, заявил ZN.UA экс-замглавы НБУ Игорь Шумило. Подробнее о монетарной политике Нацбанка читайте в статье "Девальвация ожиданий".

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.