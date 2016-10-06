НБУ намерен еще больше снизить учетную ставку

Регулятор будет продолжать либерализацию монетарной политики.

Учетная ставка НБУ будет снижаться и дальше Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины продолжит дальнейшее снижение учетной ставки в случае, если будет сохранена благоприятная ситуация на рынке, заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он напомнил, что Нацбанк снизил учетную ставку с 22% на начало года до 15% в настоящее время (действует с 16 сентября).

"В случае отсутствия каких-либо негативных шоков… мы настроены и далее снижать ключевую ставку НБУ", - сказал он.



Напомним, НБУ с 16 сентября снизил учетную ставку до 15% с 15,5%. До этого Нацбанк с 29 июля снизил учетную ставку до 15,5% с 16,5%, с 24 июня - до 16,5% с 18%, с 27 мая - до 18% с 19%, а с 22 апреля - до 19% годовых с 22%, на котором она была установлена с 25 сентября 2015 года, когда центробанк понизил ее с 27% годовых.