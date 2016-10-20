НБУ намерен до конца года ввести валютную интервенцию с запросом лучшего курса

По мнению регулятора, это даст возможность оперативно реагировать на смену ситуации на валютном рынке.

НБУ предложить новую форму валютных интервенции Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины до конца текущего 2016 намерен предложить новую форму валютных интервенции – запрос наилучшего курса. Также обсудается возможность введения института маркет-мейкеров.

"Если валютный аукцион является наиболее удачной формой интервенции для накопления международных резервов, то интервенции с запросом наилучшего курса является наиболее эффективным инструментом для сглаживания функционирования валютного рынка", - рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в ходе семинара по монетарной политике.

По мнению Нацбанка, именно эта форма интервенций дает возможность оперативно реагировать на смену ситуации на валютном рынке.

По словам Пономаренко, регулятор также планирует отказаться от активного использования систем "ВалКли" и Системы предоставления информации по сделкам на межбанковском кредитном рынке "КредИнфо". Вместо них, НБУ намерен перейти к работе через торгово-информационные системы (ТИС) Bloomberg и Reuters. Регулятор считает, что таким образом усовершенствует технику проведения валютных интервенций.

При этом на переходном этапе банки смогут регистрировать межбанковские соглашения либо по собственному усмотрению в ВалКли или КредИнфо, как это происходит сейчас, либо в одной из ТИС.

На первом этапе переход к новому формату работы будет действовать для валютных аукционов и интервенций в форме запроса лучшего курса, потом - для двух других форм интервенций (по единому курсу и адресной).

Участники встречи также обсудили потенциальную возможность введения института маркет-мейкеров. В случае реализации такого шага банки маркет-мейкеры получат эксклюзивное право на участие в валютных интервенциях и, возможно, более либеральные параметры проведения собственных валютных интервенций. При этом они должны будут взять на себя обязательства поддерживать ликвидность рынка.

Накануне регулятор сообщил, что НБУ изменил методологию расчета официального курса гривни, изменения вступают в силу с 1 ноября.