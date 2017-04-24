НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков

В НБУ считают вероятность убытков невысокой.
Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2016 год.
"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.
По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось.
Напомним, что Нацбанк предлагает сократить долю государственных банков с 55% до 30% в течение пяти лет.ZN.UA