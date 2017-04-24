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НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков

24 апреля в 12:56

В НБУ считают вероятность убытков невысокой.

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Нацбанк предупреждает о возможных собственных убытках
Нацбанк Украины / Flickr
 Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2016 год.  

"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.

По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось.

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Напомним, что Нацбанк предлагает сократить долю государственных банков с 55% до 30% в течение пяти лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги убытки Нацбанк финансы суд
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