НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков

В НБУ считают вероятность убытков невысокой.

Нацбанк предупреждает о возможных собственных убытках Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2016 год.



"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.



По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось.

Напомним, что Нацбанк предлагает сократить долю государственных банков с 55% до 30% в течение пяти лет.