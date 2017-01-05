НБУ купил на межбанке почти 70 млн долларов по курсу 26,30 грн/доллар

В начале года предложение преобладает над спросом. НБУ пополнил резервы на 70 млн долларов.
Как говорится в сообщении НБУ, в целом предложение составило 69,3 млн долларов по курсам от 26,23 до 26,5 грн/долларов, цена отсечения была установлена на уровне 26,35 грн/долларов, и по ней было удовлетворено 0,7% заявок.
Раннее НБУ объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов. "На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - прокомментировал ситуацию на рынке директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Он пояснял, что в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. "Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", – отметил представитель Нацбанка.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,