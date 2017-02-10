НБУ изменил критерии распределения банков по группам

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Классификация будет использоваться только для оценки результатов работы банков.

Изменены критерии банков

Национальный банк Украины своим постановлением N76-рш от 10 февраля определил новые критерии распределения банков на группы на 2017 год, сообщает пресс-служба регулятора.В постановлении предусмотрены следующие группы:- Банки с государственной долей ‒ банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка;- Банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;- Банки с частным капиталом ‒ банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия является один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.Сообщается, что такое распределение Нацбанк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Для надзорных целей эта классификация не будет применяться.

При этом в группу банков с государственной долей вошли: "КБ Приватбанк", "Укрексимбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Расчетный центр".

Ранее НБУ обнародовал отчетность банков за 2016 год, согласно которой 31 финучреждение получило убыток в размере 169,29 миллиардов гривень. При этом самый большой убыток в истории отечественной банковской системы получил "ПриватБанк" - 135,31 миллиардов гривень.