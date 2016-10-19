НБУ еще больше укрепил официальную гривню

Стоимость доллара составила 25,6630 грн.

Гривна немного укрепилась Андрей Товстыженко, ZN.UA

г

рн/$, укрепив его на 12 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,7831

грн/$ во вторник, 18 октября).

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 19 октября, на уровне 25,6630

Курс евро установлен на уровне 28,2113 грн/евро (18 октября - 28,3460 грн), 10 рублей – 4,0806грн/рубль (18 октября - 4,0828 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".