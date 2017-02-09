Названы самые убыточные банки Украины

Общая сумма убытков 31 финучреждений составила169,29 миллиардов гривень.

Убыток самых убыточных банков составил 169,29 миллиардов гривень. УНИАН

Национальный банк обнародовал отчетность банков за 2016 год, согласно которой 31 финучреждение получило убыток в размере 169,29 миллиардов гривень.

Самый большой убыток в истории отечественной банковской системы получил "ПриватБанк" - 135,31 миллиардов гривень, что составляет 80% убытка нерентабельных банков.



В пятерку по убытку вошли также "Укрсоцбанк" (-10,37 миллиардов гривень), ВТБ Банк (-6,32 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (-4,23 миллиарда гривень) и "Альфа-банк" (-4,09 миллиардов гривень).

Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: "ВТБ Банк", "Проминвестбанк", "Сбербанк" (-2,82 миллиарда гривень), "БМ Банк" (-1,76 миллиардов гривень).

Напомним, за январь-ноябрь 2016 года украинские банки получили убыток на сумму 18,8 миллиардов гривень.

Общая сумма прямых иностранных инвестиций в банковский сектор Украины за 9 месяцев 2016 года составила 2,2 млрд долларов.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря НБУ подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга "Приватбанка" на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".