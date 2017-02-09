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Названы самые убыточные банки Украины

9 февраля в 15:52

Общая сумма убытков 31 финучреждений составила169,29 миллиардов гривень.

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Убыток самых убыточных банков составил 169,29 миллиардов гривень.
УНИАН
Национальный банк обнародовал отчетность банков за 2016 год, согласно которой 31 финучреждение получило убыток в размере 169,29 миллиардов гривень.

Самый большой убыток в истории отечественной банковской системы получил "ПриватБанк" - 135,31 миллиардов гривень, что составляет 80% убытка нерентабельных банков.

В пятерку по убытку вошли также "Укрсоцбанк" (-10,37 миллиардов гривень), ВТБ Банк (-6,32 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (-4,23 миллиарда гривень) и "Альфа-банк" (-4,09 миллиардов гривень).

Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: "ВТБ Банк", "Проминвестбанк", "Сбербанк" (-2,82 миллиарда гривень), "БМ Банк" (-1,76 миллиардов гривень).

Напомним, за январь-ноябрь 2016 года украинские банки получили убыток на сумму 18,8 миллиардов гривень.

Общая сумма прямых иностранных инвестиций в банковский сектор Украины за 9 месяцев 2016 года составила 2,2 млрд долларов.

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Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря НБУ подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга "Приватбанка" на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: FinClub
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Тэги убытки банки Приватбанк Нацбанк
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