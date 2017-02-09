Названы самые убыточные банки Украины

Общая сумма убытков 31 финучреждений составила169,29 миллиардов гривень.
Самый большой убыток в истории отечественной банковской системы получил "ПриватБанк" - 135,31 миллиардов гривень, что составляет 80% убытка нерентабельных банков.
В пятерку по убытку вошли также "Укрсоцбанк" (-10,37 миллиардов гривень), ВТБ Банк (-6,32 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (-4,23 миллиарда гривень) и "Альфа-банк" (-4,09 миллиардов гривень).
Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: "ВТБ Банк", "Проминвестбанк", "Сбербанк" (-2,82 миллиарда гривень), "БМ Банк" (-1,76 миллиардов гривень).
Напомним, за январь-ноябрь 2016 года украинские банки получили убыток на сумму 18,8 миллиардов гривень.
Общая сумма прямых иностранных инвестиций в банковский сектор Украины за 9 месяцев 2016 года составила 2,2 млрд долларов.
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
26 декабря НБУ подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга "Приватбанка" на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.
Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".FinClub