Назначен новый госсекретарь Минэнергоугля

Им стал коммерческий директор ООО ПКФ "Алмакс" Максим Немчинов.
Коммерческий директор ООО ПКФ "Алмакс" Максим Немчинов сместил на этой должности бывшего госсекретаря Минэнергоугля Дмитрия Лабоженко.
Лабоженко состоит в команде негласного куратора угольной отрасли Сергея Трегубенко. Назначение на должность Лабоженко лоббировала помощница Трегубенко Юлия Семик.
Ранее Министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщал о своей встрече Сергеем Трегубенко и "другом видении угольной отрасли".
Комиссия также избрала резервного кандидата на должность госсекретаря. Им стала Юлия Пидкоморная. Резервный кандидат может занять должность госсекретаря в течение одного года, если тот не пройдет специальную проверку, либо откажется от должности. А также в случае любого другого форс-мажора.
Юлия Пидкоморная возглавляет Управление обеспечения коммуникаций и организационной работы Министерства энергетики и угольной промышленности с мая 2015 года.
Ее связывают с народным депутатом Остапом Семераком и заместителем председателя Киевской ОГА Верой Ульянченко. Юлия Пидкоморная в 2007 году возглавила отдел обеспечения деятельности руководства Киевской облгосадминистрации. Остап Семерак в 2007 году занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА Веры Ульянченко. В 2014 году он взял Пидкоморную заместителем руководителя Службы Министра Кабмина. В 2015 году Юлия Пидкоморная несколько месяцев работала личным помощником Семерака, до своего назначения на должность начальника Управление обеспечения коммуникаций и организационной работы Министерства энергетики и угольной промышленности. Также она является членом правления благотворительного фонда Веры Ульянченко.Экономическая правда