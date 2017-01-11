Топ Новости
<
>

Назначен глава ПАО "Магистральные газопроводы Украины"

11 января в 14:35

Главой новосозданного ПАО стал вице-президент "Укртрасгаза" Ноздрин.

газ
В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС
ekipaj / Depositphotos
Главой новосозданного ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен один из заместителей президента ПАО "Укртрансгаз" Валерий Ноздрин, сообщают источники ZN.UA.

На текущий момент оператором ГТС является "Укртрансгаз". После окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному контракту (ожидается в третьем квартале 2017 года) функции оператора ГТС Кабмин намерен передать новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины"

В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС.

9 ноября Кабинет министров Украины решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. По решению правительства, новосозданному ПАО будет передана мансарда нежилого дома по ул. Гонты, 3а в Киеве стоимостью 3,7 млн грн.

Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги газ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Последние новости