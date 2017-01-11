Назначен глава ПАО "Магистральные газопроводы Украины"

Главой новосозданного ПАО стал вице-президент "Укртрасгаза" Ноздрин.

В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС ekipaj / Depositphotos ZN.UA.

На текущий момент оператором ГТС является "Укртрансгаз". После окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному контракту (ожидается в третьем квартале 2017 года) функции оператора ГТС Кабмин намерен передать новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины"

В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС.

9 ноября Кабинет министров Украины решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. По решению правительства, новосозданному ПАО будет передана мансарда нежилого дома по ул. Гонты, 3а в Киеве стоимостью 3,7 млн грн.

Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.