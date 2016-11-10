Нарушающее Соглашение об ассоциации Украина-ЕС решение ЕК подрывает реформу нефтегазового сектора страны - эксперт

Украине следует провести консультации с польской стороной относительно возможности проведения совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы.

Украине нужно также рассмотреть возможную консультацию с польской стороной о возможности совместных действий против Еврокомиссии irishexaminer.com

Резкое заявление МИД Украины относительно нарушения Еврокомиссией статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вполне оправдано, но за этим должны последовать и другие соответствующие заявления и шаги со стороны украинской стороны.

Об этом в комментарии ZN.UA заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. "Это первый случай, когда делается вот такое резкое заявление со стороны МИД, но при этом абсолютно адекватное. Единственное что, нужно было бы его сделать до того, как Еврокомиссия приняла такое решение – то есть надо было делать это в предупредительном режиме: уведомить наших "гибридных друзей" в Брюсселе о том, что они при принятии такого решения пересекут красную линию", - подчеркнул Гончар.

Однако, по словам эксперта, важно, что это заявление появилось сейчас, потому что и в Киеве, и в Брюсселе принято считать, что Соглашение об ассоциации Украина–ЕС – это то, что должно выполняться, соблюдаться, имплементироваться украинской стороной, "а европейской - просто мониторить, хвалить или упрекать". "Как раз статья 274 Соглашения об ассоциации этим и важна, что она в секторе энергетического сотрудничества обязывает стороны не только Украину, но и Евросоюз и его институты – согласовывать друг с другом свои планы, программы, проекты и учитывать существующий потенциал при реализации тех или иных проектов – существующий потенциал наших сетей", - пояснил Гончар. По его словам, в контексте принятого решение ЕК по OPAL она должна была бы принять во внимание то, что украинская газотранспортная система имеет профицит мощностей для того, чтобы обеспечить дополнительные прокачки газа европейским потребителям. "Если бы этих мощностей в Украине не было, ну тогда совершенно логично было бы, что ЕК принимала такое решение и расширяла объемы поставок "Газпрома". Но на самом деле мы имеем половину свободных мощностей и европейская сторона должна была это учесть. Она это проигнорировала", - констатировал он.

По мнению эксперта, скорее всего, резкое заявление от МИД Украины в Брюсселе проигнорируют. А потому украинская сторона должна предупредить "гибридных друзей" и союзников о том, что подобное решение наносит конкретный экономический вред Украине, а, кроме того, и Польше. "Тем самым украинская сторона снимает с себя любые обязательства по обеспечению стабильности транзита газа в ЕС, поскольку в условиях, когда "Газпром" будет больше использовать не украинский маршрут поставок газа (а через тот же существующий Nord Stream и OPAL в контексте принятого ЕК решения), то украинская ГТС объективно технически может оказаться в режиме нестабильного функционирования, когда "Газпром" будет меньше давать газа, и так было фактически летом этого года. Мы покрывали эти падения давления за собственный счет, чтобы не нарушить существующие технические условия на транзит газа. При этих обстоятельствах, при таком решении ЕК, мы должны полностью снять ответственность и переложить это на "Газпром" и Европейскую комиссию", - отметил он.

Гончар также подчеркнул, что Украине нужно также рассмотреть возможную консультацию с польской стороной о возможности совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы. "Для польской стороны это проще сделать, потому что Польша – член ЕС. Нам же нужно консультироваться с юристами", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул: решение Еврокомиссии подрывает реформу нефтегазового сектора Украины, в частности, в части анбандлинга "Нафтогаза Украины". "Потому что такое решение способствует снижению транзита через украинскую ГТС. А если в контексте этого решение ЕК еще и согласует, или "умоет руки" в вопросе Nord Stream–2, то не столько "Газпром", сколько Еврокомиссия оставит нашу ГТС без транзита, соответственно без 2 млрд долл. транзитных поступлений. То есть ГТС, которая выделяется в отдельное предприятие от "Нафтогаза Украины" (9 ноября правительство приняло решение о создании нового оператора газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины"), будет убыточным априори", - считает он.

"При этих обстоятельствах украинская сторона должна рассмотреть опцию о приостановлении такого рода анбандлинга, который прогнозируемо приведет к дополнительным убыткам для Украины, что сейчас обеспечивается решением Еврокомиссии", - добавил Гончар.

"Я думаю, что резкое заявление МИД вполне оправдано, но с этим надо сделать и другие соответствующие заявления и шаги, вплоть до предупреждения Украиной Еврокомиссии, что при таких подходах Брюсселя, пребывание в энергетическом сообществе для Украины становится лишенным смысла", - резюмировал он.

В конце октября Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома"к мощностям газопровода Opal, который позволит увеличить объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины. "Нафтогаз Украины" раскритиковал это решение, призвав ЕС соблюдать договоренности о европейском Энергосообществе.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что решение Еврокомиссии по предоставлению российскому концерну "Газпром" более широкого доступа к газопроводу OPAL нарушает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.