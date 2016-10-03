Налоговый долг "Укрнафты" достиг почти 12 млрд грн и продолжает расти

Как отметили в "Нафтогазе", вывод "Укрнафты" из кризисного состояния требует единства акционеров и кредиторов компании, чего пока не наблюдается.

"Укрнафта" продолжает накапливать долги по платежам в бюджет

По состоянию на 1 сентября 2016 г. задолженность "Укрнафты" перед госбюджетом по налогам (с учетом начисленных ГФС штрафов и пени) фактически составляет 11,9 млрд грн. Наибольшие суммы задолженности: рентная плата (за пользование недрами) — 10,1 млрд грн и неуплаченный вовремя налог на прибыль — 1,2 млрд грн.

Об этом сообщила ZN.UA пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", отвечая на вопрос:"Почему "Укрнафта" вновь формирует долги перед бюджетом за рентные платежи? Сколько на сегодня составляет налоговый долг ПАО "Укрнафта" и какова его структура?".

Как отмечают в НАК "Нафтогаз Украины", которая уполномочена представлять интересы государства (51% акций в уставном капитале "Укрнафты"), в течение 2016 г. ПАО "Укрнафта" продолжает накапливать долги по платежам в бюджет.

По имеющейся у "Нафтогаза" информации, из начисленных в течение января—августа текущего года 7 млрд грн налогов, сборов (обязательных платежей) компанией в государственный бюджет уплачено лишь 4,7 млрд грн, или 67% общего объема начисленных налоговых обязательств.

Как отмечают в пресс-службе, рост долга "Укрнафты" перед госбюджетом является следствием прежде всего непогашения долгов, которые были сформированы во время смены руководства общества в 2015 г. На деятельность "Укрнафты" также негативно влияет уменьшение доходов из-за падения цен на нефть.

Вывод "Укрнафты" из кризисного состояния, считают в "Нафтогазе", требует комплексного решения, которое должны поддержать и акционеры, и кредиторы общества. Такого единства в позициях сторон пока нет.

Напомним, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров попал под уголовное производство в деле о невыполнении служебных обязанностей руководством ГФС в ситуации с налоговым долгом "Укрнафты". Генеральная прокуратура Украины начала расследование после обращения народных депутатов в сентябре этого года.

Как ранее писало ZN.UA внеочередное собрание акционеров ПАО "Укрнафта", созванное на 15 сентября 2016 года, не состоятся.

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье Аллы Еременко и Сергея Куюна "Аудит "зради" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".