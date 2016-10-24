Налоговая подозревает "Укрзалізницю" в массовой неуплате налогов

Железнодорожного перевозчика заподозрили в уклонении от уплаты в бюджет 2 млрд грн.

В ГФС говорят, что нашли большой долг "Укрзалізниці" перед государством. sfs.gov.ua

Государственная фискальная служба утверждает, что установила уклоненияот уплаты налогов на сумму почти 2 млрд грн. Об этом сообщает ДФС на своей странице в Facebook со ссылкой на главу Офиса крупных плательщиков ДФС Евгения Бамбизова.

"Недавно нами была закончена проверка "Укрзалізниці", и установленовление уклонения от уплаты налогов на свыше 1,5 млрд грн, в том числе, за счет проведения фиктивных транзакций на более 200 млн грн. Кроме этого, нами было установлено и уже доказано в суде уклонение от уплаты налогов одной из структур "Укрзалізниці", это "Укрзалізничпостач" на сумму 350 млн грн", - отметил Евгений Бамбизов.

Как сообщалось ранее, 8 октября СБУ обвинила чиновника "Укрзалізниці" в присвоении 21 млн грн. В службе пояснили, что за два года чиновник УЗ, используя подконтрольные ему фирмы, закупал шпалы и брусья по завышенным более чем на 80% ценам.

А 20-21 октября Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски у поставщиков кабельно-проводниковой продукции "Укрзалізниці", установив убытки только с одной закупки на сумму 23 миллиона гривен.