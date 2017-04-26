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"Нафтогаз" выплатит государству 13,2 млрд грн дивидендов

26 апреля в 15:28

Что составляет 50% прибыли компании за 2016 год.

Naftogaz Нафтогаз
«Нафтогаз» рассчитается с государством по дивидендам до 30 июня
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по итогам своей деятельности за 2016 год направит 13,2 млрд грн дивидендов в государственный бюджет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что указанная сумма является половиной прибыли "Нафтогаза" за отчетный год.

Согласно решению правительства, остальные 50% будут распределены следующим образом: 5% чистой прибыли (1,3 миллиарда гривен) будет направлено в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 миллиарда гривен) - на развитие.

Выплата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.

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Напомним, "Нафтогаз" в 2016 году получил чистую прибыль в размере 26 млрд 528,989 млн грн против чистого убытка 27 млрд 749,272 млн грн в 2015 году.

Уставный капитал НАКа увеличен на 29,7 млрд грн, - до 190,15 млрд грн.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги прибыль Нафтогаз дивиденды выплаты
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