"Нафтогаз" в международном суде требует от РФ $ 2,6 млрд за украденные активы в Крыму

Россия незаконно захватила в Крыму ряд ценных энергетических активов, которые принадлежат "Нафтогазу".

"Нафтогаз" требует от России $ 2,6 млрд naftogaz.com

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть дочерних компаний инициировали арбитраж против РФ с требованием возместить $ 2,6 млрд убытков, причиненных незаконным захватом активов в оккупированном Крыму.

"После незаконного вторжения в Крым и оккупации полуострова в 2014 году Российская Федерация применила масштабную и хорошо скоординированную схему лишения украинских компаний их имущества без выплаты компенсации. В Крыму "Нафтогаз" имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы РФ уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Иск подан 17 октября. Кроме "Нафтогаза", в иске также участвуют компании "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Укргаздобыча", "Укртранснафта, "Газ Украины" и "Ликво".

Арбитражное производство инициировано в соответствии с межправительственным соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как украинско-российское двустороннее инвестиционное соглашение.

В частности "Нафтогаз" потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, 3 перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище (ПХГ), более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 единиц плавсредств, 4 плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные – СПБУ "Петро Годованец" и "Незалежнисть", а также многие другие объекты производственной инфраструктуры.



Кроме того, упущена возможность вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб м газа, 3,5 млн тонн нефти и 1 млн тонн газоконденсата, напоминают в НАК.

"Нафтогаз" еще в феврале 2016 года инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре. Госхолдинг намерен добиваться возобновления контроля над активами и возмещения всех понесенных убытков.

Иски против России из-за потери имущества в Крыму уже подали минимум шесть украинских компаний, сообщила ранее в интервью ZN.UA замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Истцами, в частности, выступили "ПриватБанк", "Укрнафта", аэропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate и "Ощадбанк".

Ранее сообщалось, что в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма завершились устные слушания по объединенному делу по взаимным искам НАК "Нафтогаза Украины" и российского "Газпром" относительно контракта на поставку газа в Украину. Окончательное решение в данном споре ожидается до 31 марта 2017 года.

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов.