"Нафтогаз" в мае ожидает решения Стокгольмского арбитража по тяжбе с "Газпромом"

Задержку с решением связывают с недостаточностью времени для принятия решения.

Решение в тяжбах «Газпрома» и «Нафтогаза» может появиться до конца месяце ZN.UA

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что Стокгольмский арбитраж в мае примет решение относительно тяжбы НАКа ссообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в комменатирии на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем решения арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае. Задержка очевидно связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения", - написал он.

Витренко добавил, что остальные детали разглашать, к сожалению, не может.

Ранее "Газпром" сообщал, что 30 июня Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору с "Нафтогаз" по договору купли-продажи природного газа от 2009 года 30 июня 2017 года.

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

В декабре 2016 года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.