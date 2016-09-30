"Нафтогаз" увеличил исковые требования к "Газпрому" до $ 28,3 млрд

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Стороны обновили сумму претензий.

Общие требования НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в рамках тяжбы в Стокгольмском суде составили $ 28,3 млрд по состоянию на конец июля, тогда как требования "Газпрома" составляют $ 38,7 млрд.Требования обеих сторон касаются двух контрактов - на куплю/продажу газа, и на транзит.

Об этом свидетельствует информация в годовом отчете НАК, который опубликован в пятницу, 30 сентября.

Требования "Нафтогаза"

Претензии касательно контракта на покупку газа составили $ 18,1 млрд. Из них суммы $ 14,2 млрд касается переплаты за дорогой газ (цен на газ), закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.

В свою очередь, требования по транзитному контракту составили $ 10,2 млрд.

Требования "Газпрома"

Общие встречные требования "Газпрома" к "Нафтогазу" Почти вся эта сумма относится к контракту на поставку газа: $ 29,2 млрд – санкции по принципу "бери или плати" за 2012-2014 гг. и третий квартал 2015 года; $ 2,2 млрд относятся к вопросу спорной цены на газ в четвертом квартале 2013 года и втором - 2014 года.

Требования по транзитному контракту составляют всего $ 6 млн и касаются 5 млн куб.м. балансирующего газа.

Среди новой информации, обнародованной в отчете, – "Газпром" в июле 2016 года заявил в Стокгольме дополнительные требования по взысканию с "Нафтогаза" переплаты за услугу транзита за прошлые периоды в случае победы НАК в тяжбе по цене поставленного российского газа.

"Мы ожидаем, что в начале 2017 года завершится работа, которая длится несколько лет, по арбитражным производствам против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Эти процессы чрезвычайно важны как для будущего группы "Нафтогаза", так и для создания эффективного рынка газа в Украине. Ставка этой битвы составляет около $ 50 млрд. Мы и юридическая команда процесса прилагаем всяческие усилия для победы", - отмечает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в комментарии к отчету.