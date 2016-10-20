"Нафтогаз" спокоен насчет дополнительного импорта газа в случае морозной зимы

Украина располагает техническими возможностями для наращивания объемов поставок газапри необходимости.

"Нафтогаз" сможет увеличить импорт газа зима в случае необходимости fgsz.hu

НАК "Нафтогаз Украины" располагает техническими возможностями для того, чтобы увеличить импорт на случай суровой зимы. При этом сформированные на сегодня запасы в подземных хранилищах (ПХГ) являются достаточными для прохождения отопительного сезона, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Если, например, будет месяц очень холодной погоды, тогда действительно, теоретически газа может не хватить. Но у нас есть конкретные варианты, что в таком случае делать", - сказал он в Киеве в четверг, 20 октября.

Недавно были открыты для использования дополнительные мощности по реверсу из Словакии, также существует ряд других резервных возможностей для того, чтобы обеспечить Украину достаточными объемами газа в случае действительно проблемной ситуации.

"У нас четыре больших трубы, которые не используются, две – вообще не используются для транспортировки газа", - сказал он.

В "Нафтогазе" также не отбрасывают и возможность закупки газа по контракту с российским "Газпромом".

Витренко отметил, что НАК располагает юридическими механизмами, которые позволяют минимизировать риски зачисления "Газпромом" средств в счет декларируемых российской компанией объемов поставки в оккупированные районы Донбасса или take-or-pay.

"Но это только один из вариантов "в очереди", мне кажется, что к нему прибегать не придется", - подытожил Витренко.

Он подчеркнул, что текущих объемов газа в ПХГ более чем достаточно, и по расчетам компании на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м ка 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.

Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища и начала его отбор.