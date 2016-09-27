"Нафтогаз" предлагает с 2017 года перейти на учет газа по "качеству", а не объему

Внедрение новой системы учета займет около полугода.

Украина может перейти на учет газа в кВт-ч Андрей Товстыженко, ZN.UA

НАК "Нафтогаз Украины" разработал план мероприятий для перехода на учет газа не по объему, а в энергетических единицах (кВт-ч) ориентировочно со второго квартала 2017 года.

План в цело содержит 11 этапов. Разработан также проект постановления Кабинета министров, которым предполагается его утвердить на уровне правительства.

"Использование энергетических показателей природного газа сделает учет газа более объективным при его покупке, продаже и использовании, а также при установлении цен и тарифов. Введение энергетических единиц (кВт*ч) упростит составление энергетического баланса при использовании предприятиями разных энергоносителей, позволит выбирать вид топлива с целью экономии средств, даст потребителям стимулы для энергосбережения, сделает прозрачной и понятной эффективность использования газа по сравнению с другими энергоносителями", - отметили в "Нафтогазе".

В энергохолдинге напомнили, что при разной температуре и давлении в 1 куб. м содержится разное количество природного газа. Кроме того, он может иметь разные физико-химические показатели (в т. ч. теплоту сгорания).

Как известно, европейское законодательство предусматривает учет газа в кВт-ч, а не в кубических метрах.

"Не подлежит сомнению, что проблемы преобразований, учета жирности газа и т.п. сразу исчезнут после перехода Украины на измерение газа в энергетических единицах. Вся Европа перешла на энергетические единицы, даже те страны, где специалистов газовой отрасли на порядок меньше, чем в Украине. Как говорят специалисты, переход от объемов на энергетические единицы не так уж и сложен. ПАО "Укртрансгаз" уже имеет конкретные предложения по этому поводу", - ранее писалось в статье ZN.UA.

Больше читайте в статье Аллы Еременко, Леонида Униговского и Евгения Андрианова "Рынок газа Украины: "Нормальные герои всегда идут в обход"?!" на сайте еженедельника "Зеркало недели. Украина".