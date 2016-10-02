"Нафтогаз" потерял большинство в наблюдательном совете "Укрнафты"

Фактически даже теоретическое влияние государства на компанию растаяло.

Представители госкомпании оказались в набсовете в меньшинстве РИА Новости Украина

20 сентября 2016 г. Соломенский районный суд г. Киева отстранил Сергея Перелому от должности члена наблюдательного совета ПАО "Укрнафта". После этого решения суда количество представителей "Нафтогаза" и миноритариев в наблюдательном совете сравнялось, а учитывая, что бывший сотрудник "Нафтогаза" Петр Столяр, как утверждают в НАКе, отказывается от участия в заседаниях наблюдательного совета "Укрнафты" (по данным ZN.UA, из-за личного конфликта с Коболевым, который уволил Столяра из НАКа), представители госкомпании оказались в этом органе в меньшинстве.

Об этом пишут в своей статье для ZN.UA Алла Еременко и Сергей Куюн.

"Фактически даже теоретическое влияние государства на компанию растаяло", - отмечают авторы.

Как говорится в статье, на время составления финотчета ПАО "Укрнафта" за 2015 г. в наблюдательный совет компании входили 11 человек. Шесть из них представляли уполномоченные лица НАК "Нафтогаз Украины", которая от лица государства управляет государственным пакетом акций в 51% уставного капитала. Миноритарных акционеров представляли пять членов.

"Структура управления АО состоит из наблюдательного совета, представляющего интересы акционеров, и правления, осуществляющего оперативное управление компанией (те самые топ-менеджеры; в таких компаниях, как "Укрнафта", их зарплата в месяц может составлять несколько миллионов долларов). К сожалению, опыт той же "Укрнафты" свидетельствует, что даже такая зарплата (не считая бонусов и других немалых выплат, например, главе правления) отнюдь не гарантирует успешной работы компании и председателя ее правления. Хотя он на самом деле, наверное, может быть суперспециалистом, но не при таких условиях. Есть в "Укрнафте" еще и ревизионная комиссия. Но в этом случае она, наверно, также формальность — дескать, закон требует. Потому что если бы была не формальной, то давно бы уже била в набат. Вы слышите? Вот то-то и оно", - говорится в статье.

Напомним, что по последним имеющимся данным, "Укрнафта" задолжала госбюджету 15,3 млрд грн налогов по состоянию на начало июля 2016 года (с учетом пени и штрафных санкций).

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье Аллы Еременко и Сергея Куюна "Аудит "зради" в свежем выпуске женедельника "Зеркало недели. Украина".