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"Нафтогаз" получил новый устав после скандала с переподчинением "Укртрансгаза"

20 сентября в 17:10

Первый из двух утвержденных вариантов начинает действовать уже сейчас, второй - вступит в силу с апреля 2017 года.

Naftogaz Нафтогаз
МЭРТ утвердило два новых устава "Нафтогаза"
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство экономического развития и торговли Украины утвердило новую версию устава НАК "Нафтогаз Украины", которая будет действовать до апреля 2017 года.

Соответствующее решение закреплено приказом по ведомству №1577 от 19 сентября, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Также утверждена еще одна версия устава НАК, которая начнет действовать после указанной даты, когда будут сняты ограничения с полномочий наблюдательного совета госхолдинга.

Этим же приказом МЭРТ отменил свое решение об изменении устава "Нафтогаза" (№1478 от 7 сентября), вызвавшее скандал на международном уровне. Им, в частности, министр Степан Кубив переподчинил ПАО "Укртрансгаз" министерству, а не "Нафтогазу".

После вмешательства президента, на совещании у премьер-министра было принято решение создать рабочую группу по реформе корпоративного управления "Нафтогаза" и "Укртрансгаза". В состав группы войдут представители госкомпаний, министерств и международных организаций, возглавит ее вице-премьер Владимир Кистион.

Также было предложено передать "Нафтогаз" под руководство непосредственно Кабмину как коллегиальному органу (сейчас НАКом управляет МЭРТ).

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Такая смена устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения по привлечению $ 500 млн от Всемирного банка (ВБ), а также нарушает условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

Отметим, что новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаза Украины" перебрал на себя все функции управления госхолдингом у МЭРТ, в управление которому НАК ранее был передан. Однако до апреля 2017 года полномочия набсовета будут несколько ограничены, однако с этого момента совет сможет формировать правление НАК и утверждать финансовые и инвестиционные планы компании.

МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".

По материалам: Интерфакс-Украина
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