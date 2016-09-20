"Нафтогаз" получил новый устав после скандала с переподчинением "Укртрансгаза"

Первый из двух утвержденных вариантов начинает действовать уже сейчас, второй - вступит в силу с апреля 2017 года.

МЭРТ утвердило два новых устава "Нафтогаза" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство экономического развития и торговли Украины утвердило новую версию устава НАК "Нафтогаз Украины", которая будет действовать до апреля 2017 года.

Соответствующее решение закреплено приказом по ведомству №1577 от 19 сентября, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Также утверждена еще одна версия устава НАК, которая начнет действовать после указанной даты, когда будут сняты ограничения с полномочий наблюдательного совета госхолдинга.

Этим же приказом МЭРТ отменил свое решение об изменении устава "Нафтогаза" (№1478 от 7 сентября), вызвавшее скандал на международном уровне. Им, в частности, министр Степан Кубив переподчинил ПАО "Укртрансгаз" министерству, а не "Нафтогазу".

После вмешательства президента, на совещании у премьер-министра было принято решение создать рабочую группу по реформе корпоративного управления "Нафтогаза" и "Укртрансгаза". В состав группы войдут представители госкомпаний, министерств и международных организаций, возглавит ее вице-премьер Владимир Кистион.

Также было предложено передать "Нафтогаз" под руководство непосредственно Кабмину как коллегиальному органу (сейчас НАКом управляет МЭРТ).

Такая смена устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения по привлечению $ 500 млн от Всемирного банка (ВБ), а также нарушает условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

Отметим, что новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаза Украины" перебрал на себя все функции управления госхолдингом у МЭРТ, в управление которому НАК ранее был передан. Однако до апреля 2017 года полномочия набсовета будут несколько ограничены, однако с этого момента совет сможет формировать правление НАК и утверждать финансовые и инвестиционные планы компании.

МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".