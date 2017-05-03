"Нафтогаз" отменил тендер на оценку целесообразности продажи активов в Египте

Только одна компания изъявила желание участвовать в тендере.

«Нафтогаз» не смог провести тендер на оценку целесообразности продажи активов в Египте investgazeta.net НАК "Нафтогаз Украины" отменил тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по оценке целесообразности продажи своих активов в Египте, поиску потенциальных покупателей из-за подачи менее двух предложений.

Согласно объявлению НАК в системе закупок ProZorro, участие в торгах приняла только Lazard Frères (Франция).

Как сообщалось, ожидаемая стоимость закупки составляла до 39 млн 324,964 тыс. грн (с НДС) или $ 1,45 млн. Предполагалось, что оценивание будет выполнено до 31 декабря 2018 года.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце 2016 года сообщил, что госхолдинг рассматривает возможность продажи своих активов в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением цен на нефть.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в феврале 2017 года сообщил о планах привлечь инвестиционно-банковского советника, который оценит сколько можно выручить при продаже активов в Египте. По его словам, если оценка превысит ожидания компании, НАК будет ставить вопрос о продаже египетских активов перед наблюдательным советом и правительством.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El – Wadi Holding Petroleum Company), с другой.

Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

"Нафтогаз Украины" в 2015 году увеличил добычу нефти с конденсатом в Египте на 20,7% по сравнению с 2014 годом – до 318 тыс. тонн (2,33 млн баррелей). Производство коммерческого газа составило 192 млн куб. м, что в 4,8 раза больше, чем в 2014 году.

В 2015 году от египетского проекта планировалось получить $ 67 млн и осуществить инвестиции на сумму $ 64 млн.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" объявил тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по оценке целесообразности продажи своих активов в Египте и поиску потенциальных покупателей.