"Нафтогаз" отказал "Укртрансгазу" в закупке оборудования из-за Турецкого потока

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Государственный регулятор ПАО "Нафтогаз Украины" ветировал закупку оборудования и проведение работ для четырех компрессорных станций.

"Нафтогаз" предлагает "Укртрансгазу" купить универсальное оборудование вместо узкоспециализированного zucker / Depositphotos

Вместо оборудования, предназначенного только для транспортировки газа в направлении Турции, правлениепредложило предприятию "Укртрансгаз" закупить универсальное оборудование, которое может быть использовано компрессорными станциями для транспортировки газа внутренним потребителям, сообщает пресс-служба ПАО "Нафтогаз Украины".

Предприятие "Укратрансгаз" планировало закупку оборудования ПАО "Сумское научно-производственное объединение" и проведение работ на сумму четыре миллиона гривень на компрессорных станциях "Ананьев", "Заднепровская" и "Южнобужская". Купленное оборудование должно было быть использовано только для транспортировки газа в направлении Турции и не могло использоваться на других компрессорных станциях.

В ПАО "Нафтогаз Украины" отказ от закупки оборудования и проведения работ объяснили неэффективностью инвестиций в связи с сегодняшней договоренностью России и Турции о транспортировке газа в обход Украины.

"Учитывая договоренность России и Турции о реализации проекта Турецкий поток, который призван заместить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестицая не является целесообразной", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

По словам Министра энергетики РФ Александра Новака, окончание строительства газопровода запланировано до окончания срока действия контракта на транспортировку российского газа по территории Украины.

В связи с этим "Нафтогаз Украины" порекомендовал "Укртрансгазу" закупить универсальное оборудование, которое может быть использовано на других компрессорных станциях, и не привязано к оборудованию конкретного производителя.

При этом в пресс-службе предприятия подчеркнули важность закупок высокотехнологического оборудования у отечественного производителя. И отметили, что в 2016 году предприятия группы ПАО "Нафтогаз Украины" закупили у ПАО "Сумское НПО" оборудования на сумму 500 млн гривен.

Напомним, сегодня, 2 декабря, парламент Турции ратифицировал соглашение с РФ по созданию газопровода "Турецкий поток".

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано 10 октября 2016 года.

Ранее Сергей Корсунский в статье для ZN.UA писал, что даже одна ветка "Турецкого потока", проложенная через Черное море в Турцию, уменьшит газовый транзит Украины на 16 млрд кубометров, не говоря уже о том, что зависимость Турции от России возрастет многократно.