"Нафтогаз" констатирует снижение транзита газа из-за загрузки OPAL

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"Газпром" предпринимает целенаправленные действия по ограничению транзита через украинскую газотранспортную систему, отметили в НАК.

Почти все дополнительные объемы газа прошли через газопровод OPAL

НАК "Нафтогаз Украины" констатирует снижение объем транзита через газотранспортную систему (ГТС) страны после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL.

"Сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия по ограничению транзита через украинскую газотранспортную систему", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

По данным пресс-службы НАК, начиная с 22 декабря использование маршрута Nord Stream-OPAL возросло на 41% – с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки, в то же время транспортировка по ГТС Украины в направлении Словакии сократилась на 19% – с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м.

Таким образом, суточный объем газа, суммарно транспортируемый обоими маршрутами в Европу 22 и 28 декабря почти не изменился (206 млн куб. м и 201,3 млн куб. м), но произошло значительное перераспределение в пользу Nord Stream-OPAL.

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", - подчеркивают в НАК.

"Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", - говорится в сообщении.

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23 декабря суд ЕС приостановил решение ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL. Ожидается, что оно будет опубликовано к концу года.

Как сообщалось ранее, Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.