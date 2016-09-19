"Нафтогаз" хотят снова сделать донором коррупционного бизнеса – Коболев

Руководство НАК настаивает на пересмотре решения о переподчинении "Укртрансгаза" Министерству экономики.

Коболев рассказал о рисках, вызванных переподчинением «Укртрансгаза» Министерству экономики yes-ukraine.org

Глава правления НАКАндрей Коболев уверен, что переподчинение ПАО "Укртрансгаз" является примером неэффективного принятия решений в Министерстве экономического развития и торговли.

"Сейчас совершается попытка вернутся к временам, когда "Нафтогаз" был донором для всего частного криминального и коррупционного бизнеса. Мы надеемся, что руководство государства это поймет и сделает необходимые выводы", – заявил Коболев в интервью Hromadske.ua, опубликованном в воскресенье, 18 сентября.

Глава НАК также выразил уверенность, что руководство "Нафтогазом" необходимо доверить Кабинету министров Украины, где решения принимаются коллегиально, и где они будут "обговорены, проверены, а последствия – просчитаны".

Коболев также допустил, что премьер-министр Владимир Гройсман не приостановил решение МЭРТ о переподчинении "Укртрансгаза", так как его не ознакомили с возможными последствиями данного шага.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", забрав на себя все функции по управлению "Укртрансгазом" и ГТС.

В "Нафтогазе" уверены, что это решение МЭРТ ставит под угрозы срыва реформу корпоративного правления НАК, получение 800 миллионов долларов кредитов от ЕБРР и Мирового банка, а также фактически уничтожает судебную перспективу 12-миллиардного иска украинской компании к российскому "Газпрому" по транзиту газа, который рассматривается в Стокгольмском арбитраже.

Подробнее о возможных последствия этого решения, а также о перспективах украинской газотранспортной системы читайте в интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".