"Нафтогаз" до начала зимы рассчитывает получить кредит на $ 500 млн от ВБ

Выделять деньги "Нафтогазу" под гарантии Всемирного банка будут Citibank и Deutsche Bank.

НАК "Нафтогаз Украина" рассчитывает до конца ноября получить средства кредита на $ 500 млн под гарантии Всемирного банка , сообщил журналистам главный коммерческий директор компании Юрий Витренко."Ожидаем до конца ноября. Согласно нашему финансовому плану, если мы получим эти средства, у нас не должно быть никаких проблем с обеспечением закупки необходимых объемов газа",- сказал он.Вместе с тем, он добавил, что риски с финобеспечением закупок могут возникнуть из-за таких решений, как предоставление правительством рассрочки в оплате газа бытовым потребителям

По словам Витренко, выделять средства "Нафтогазу" под гарантии ВБ будут Citibank и Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует привлечь $ 500 млн у Всемирного банка, входящего в структуру Международного банка реконструкции и развития. Однако односторонние действия МЕРТ по смене устава "Нафтогаза" относительно переподчинения "Укртрансгаза" поставили под угрозу заключение кредитного соглашения с ВБ, а также рисковали нарушить условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

По информации источников ZN.UA, из-за угрозы срыва $ 500-миллионного кредита от ВБ в ситуацию пришлось вмешаться президенту Петру Порошенко. Паосле этого Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в свое управление.