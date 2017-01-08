"Нафтгаз" ждет от российской стороны провокаций в связи с холодами

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"Газпром" может снова обвинить Украину в том, что она отбирает газ из собственных ПХГ.

Нафтогаз готовится реагировать на новые нападки со стороны "Газпрома" Андрей Товстыженко, ZN.UA

В НАК "Нафтогаз Украины" ожидают от российской стороны необоснованных обвинений в отборе газа из собственных подземных хранилищ в связи с наступлением в Европе и России неожиданно сильных холодов.

Как отмечается в сообщении компании на ее официальной странице в Facebook, арктические холода коснулись Украины лишь в небольшой степени, в то время как в России ситуация с климатом более сложная.

"Вполне вероятна ситуация, когда Газпрому не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними попытаются сделать нас. Наше дело – публичность", - указывается в сообщении.

В компании не исключают что Россия снова начнет "пугать" тем, что Украина отбирает газ из собственных ПХГ, хотя подобные претензии ничем не обоснованы.

"Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет", - подчеркнули в "НАфтогазе", добавив, что "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные о показателях газового транзита.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин заявил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, что украинская сторона может несанкционированно отбирать часть российского газа, поставляемого в ЕС в соответствии с действующими контрактами.

В конце 2016 года "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины, а накануне, 7 января, отчитался о рекордных объемах поставок газа по "Северному потоку", которые достигли показателя в 165,2 млн куб. м. в сутки.

Подробнее о транзите газа через Украину и его влияние на импорт в страну газа из Европы по реверсу читайте в статье Аллы Еременко, Леонида Униговского и Евгения Андрианова "Транзит и реверс: скованные одной цепью?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".