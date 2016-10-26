Нацсовет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 2018 года - Южанина

Новым налогом заменят налог на прибыль. Если Кабмин не предусмотрит такую норму, это сделают депутаты.

С 2018 года в Украине может появиться налог на выведенный капитал Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный совет реформ на своем заседании во вторник, 25 октября, утвердил введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года, сообщила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"В переходных положениях к проекту Налогового кодекса должна появиться норма о том, что Кабмин берет обязательство ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 2018 года, и я буду контролировать этот процесс", - сказала Южанина в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, данное решение поддержал президент и ряд депутатов. Если правительство не предусмотрит такую норму в проекте изменений в Налоговый кодекс, ее внесут депутаты-члены профильного комитета.

Нацсовет реформ на заседании утвердил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает сокращение полномочий ГФС, введение единого реестра по возмещению НДС, пересмотр системы электронного администрирования НДС и ликвидацию налоговой милиции.

На ближайшем заседании Кабмина планируется утвердить документ и подать на рассмотрение Верховной Рады.