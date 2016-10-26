Нацсовет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 2018 года - Южанина

Новым налогом заменят налог на прибыль. Если Кабмин не предусмотрит такую норму, это сделают депутаты.
Национальный совет реформ на своем заседании во вторник, 25 октября, утвердил введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года, сообщила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
"В переходных положениях к проекту Налогового кодекса должна появиться норма о том, что Кабмин берет обязательство ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 2018 года, и я буду контролировать этот процесс", - сказала Южанина в комментарии "РБК-Украина".
По ее словам, данное решение поддержал президент и ряд депутатов. Если правительство не предусмотрит такую норму в проекте изменений в Налоговый кодекс, ее внесут депутаты-члены профильного комитета.
Нацсовет реформ на заседании утвердил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает сокращение полномочий ГФС, введение единого реестра по возмещению НДС, пересмотр системы электронного администрирования НДС и ликвидацию налоговой милиции.
На ближайшем заседании Кабмина планируется утвердить документ и подать на рассмотрение Верховной Рады.РБК-Украина