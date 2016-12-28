Нацкомиссия по ценным бумагам зарегистрировала выпуск акций Приватбанка на 116,8 млрд гривень

В НБУ анонсировали выпуск облигаций внутренного гоударственного займа в пределах 116,8 - 148 миллиардов гривень.

Минфин осуществит докапитализацию Приватбанка, выкупив акции дополнительной эмиссии phl.com.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в среду, 27 декабря, зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии акций

Как уточнили в пресс-службе НКЦБФР, объем эмиссии составит 116 миллиардов 799 миллионов 998 тысяч гривень.

Теперь Министерство финансов должно принять участие в докапитализации Приватбанка путем приобретения акций дополнительной эмиссии.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн. Кабмин также поручил Минфину выпустить ОВГЗ на сумму от 116,8 до 148 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".