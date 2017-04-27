Нацбанк зарегистрировал финансовую группу Тигипко

В группу вошли два банка.

В финансовую группу Тигипко вошли 15 предприятий tigipko.com НБУ признал банковской группой "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко, куда входят два банка, четыре страховые и одна лизинговая компании. Об этом свидетельствуют данные НБУ.



В банковскую группу вошли "ТАСкомбанк", "Универсал Банк", страховые компании "Индустриальная", "ТАС" (лайфовая), "Ейгон Лайф" (лайфовая) и страховая группа "ТАС" (рискова).

Кроме того, в группу вошла лизинговая компания "УЛФ-Финанс" (преемник "Украинского лизингового фонда"), а также компании "ТАС-Финанс Консалтинг" (консультирует по накопительному страхованию), "Ассистанс Консалтинг" (ассистирующая компания), "ТАС Эссет Менеджмент" (компания по управлению активами), "ТАС Линк" (платежные технологии), "Центр финансовых решений" (розничное кредитование), "Европейское агентство по возврату долгов" (коллекторская компания), "Победа Финанс Актив" (страховой брокер), "Велко Инвест" (участник фондового рынка).

Напомним, Сергей Тигипко покинул пост главы АО "ТАСкомбанка" и назначен на должность председателя наблюдательного совета.

Сергей Тигипко является одной из основных фигур, рассматриваемых на пост главы Нацбанка Украины.