Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины на два следующих года

Прогноз изменен в связи с ухудшением внешней коньюктуры для украинских экпортеров.

ВВП будет расти, но медленнее, чем ожидалось

Национальный банк ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году с 3% до 2,5%, а в 2018 году -- с 4% до 3,5%.

Как сказано в инфляционном отчете, размещенном на сайте Нацбанка, учитывая рекордное мировое производство зерновых в 2016 - 2017 маркетинговом году, цены на них будут оставаться на низком уровне, а цены на сталь тоже не продемонстрируют значительного роста из-за высоких объемов ее предложения на мировых рынках.

В то же время в НБУ считают, что в 2017 – 2018 годах "умеренно будет восстанавливаться частное потребление. Его рост будет стимулировать реализация отложенного спроса и увеличение доходов населения. Дополнительным фактором увеличения как потребления, так и инвестиций станет оживление кредитной активности благодаря снижению процентных ставок в экономике".

Также сообщается, что рост ВВП в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным кварталом 2015 года ускорился крайне незначительно -- до 1,6% с 1,4% во втором квартале. "Все еще ограниченным оставался потенциал транспортных перевозок на востоке страны, а также произошло очередное усиление транзитных ограничений со стороны РФ. В то же время благодаря повышению урожайности объемы сбора ранних зерновых культур оказались высокими. В результате активный экспорт зерновых культур стал двигателем оптовой торговли", сказано в отчете НБУ.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 2,5% и сокращение в стране инфляции до отметки в 8,5%, при прогнозе в 13% на текущий год.

Напомним, по данным обнародованного Министерством экономического развития и торговки консенсус-прогноза, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,9%.

24 июня Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах. Ожидается замедление инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.