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Нацбанк решил ликвидировать "Финбанк"

28 апреля в 15:52

99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме.

банк
«Финбанк» уходит с рынка
Национальный банк Украины 27 апреля решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк" по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк уточняет, что 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс грн.

По данным НБУ, на 1 января 2016 года Александр Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года "Финбанк" занимал 63-е место (672,983 млн грн) среди 100 действующих в стране банков.

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Напомним, что 7 апреля Нацбанк отнес "Финбанк" к категории неплатежеспособных.

Ранее, в феврале, "Финбанк" подал на рассмотрение Национальному банку заявку на самоликвидацию

 

 

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк банки ликвидировать Финбанк
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