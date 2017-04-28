Нацбанк решил ликвидировать "Финбанк"

99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме.
Центробанк уточняет, что 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс грн.
По данным НБУ, на 1 января 2016 года Александр Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года "Финбанк" занимал 63-е место (672,983 млн грн) среди 100 действующих в стране банков.
Напомним, что 7 апреля Нацбанк отнес "Финбанк" к категории неплатежеспособных.
Ранее, в феврале, "Финбанк" подал на рассмотрение Национальному банку заявку на самоликвидацию.
ZN.UA