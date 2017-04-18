Нацбанк получил второй пакет документов от покупателя украинской "дочки" российского "Сбербанка"

Согласно поданным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и РФ Григорий Александрович Гусельников.

Национальный банк Украины получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" "Сбербанка" консорциуму инвесторов.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 14 апреля регулятор получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% в уставном капитале банка.

В соответствии с данными документами, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников.

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka.

Мажоритарным акционером консорциума, приобретающего украинскую дочку "Сбербанка", является гражданин Британии Саид Гуцериев – сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, владельца "Русснефти" и "Бинбанка". Владельцем латвийского Norvik Banka является российский бизнесмен Григорий Гусельников, который в 2001-2010 годах работал в "Бинбанке" Гуцериева, в том числе, с 2008 года занимал должность президента финучреждения.