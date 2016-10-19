НБУ изменил методологию расчета официального курса гривни

Изменения вступают в силу с 1 ноября.

Нацбанк будет по-новому рассчитывать курс гривни к другим валютам Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк Украины с 1 ноября изменяет методологию установления официального курса гривни к иностранным валютам, отказываясь от учета сделок с клиентами банков.

"До сих пор официальный курс рассчитывался как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. То есть он отражал курс по сделкам между банками, банками и их клиентами, банками и НБУ, НБУ и его клиентами. В дальнейшем расчет будет включать только соглашения между банками, а также банками и НБУ", – говорится в сообщении НБУ.

Изменения закреплены постановлением НБУ №391 от 13 октября, оно вступает в силу с 1 ноября 2016 года, и не окажет существенного влияния на значение официального курса гривни, отмечает регулятор.

Нацбанк также сообщил, что обновил списки валют для ежедневного и ежемесячного установления официального курса гривни к иностранным валютам. Так, если сейчас НБУ ежедневно устанавливает официальный курс гривни к 25 иностранным валютам, то по новым правилам – к 34 валютам: добавлено 13 валют, удалено четыре.

"Регулятор считает необходимым пересмотреть этот перечень с учетом изменения структуры внешней торговли Украины в последние годы и корректировки Классификатора иностранных валют и банковских металлов в апреле этого года", - отмечается в сообщении.

В частности добавлены таиландский бат, болгарский лев, корейский вон, гонконгский доллар, египетский фунт, индийская рупия, иранский риал, хорватская куна, мексиканский песо, новый израильский шекель, новозеландский доллар, румынский лей, индонезийская рупия.

Удалены из расчета азербайджанский манат, туркменский манат, исландская крона, узбекский сумм.

Также, один раз в месяц НБУ будет устанавливать официальный курс гривни еще к 22 валютам, в том числе к семи валютам остальных стран СНГ и до 15 валют стран - основных торговых партнеров Украины, которые не вошли в топ-30 торговых партнеров Украины по результатам I полугодия 2016 года.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".