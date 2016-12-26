Нацбанк намерен создать кредитный реестр в 2017 году

Структура данных, которые будут предоставляться для реестра, уже согласована с банками.

в Нацбанке приступают к созданию кредитного реестра ZN.UA

Национальный банк Украины может создать кредитный реестр еще до принятия соответствующего закона, заявил директор департамента финансовой стабильностиВиталий Ваврищук.

В интервью для FinClub представитель регулятора признал, что отсутствие подобного инструмента затрудняет переоценку кредитного риска физлиц и юрлиц.

"Понятно, что банк обязан попытаться собрать всю информацию, но без кредитного реестра НБУ мы не можем сделать это универсальным требованием. Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", – указал он.

По его словам, вопрос создания реестра будет решаться НБУ в следующем году.



"Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается – необходимо разработать платформу с нуля", – заключил чиновник.

Кредитный реестр является инструментом, при помощи которого банки получат возможность видеть обслуживание их заемщиками кредитов в прочих банках.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что возобновление полномасштабного кредитования в Украине следует ожидать только в последующие годы. По словам Гонтаревой, восстановление рынка кредитования сдерживается несколькими факторами, которые находятся вне ответственности Национального банка.