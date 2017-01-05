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Нацбанк начал скупать излишек валюты на межбанке

5 января в 12:30

Предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом. НБУ решил купить в резервы 100 млн долларов.

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НБУ скупает подешевевшую валюту
Нацбанк Украины / Flickr
Национальный банк Украины объявил аукцион о покупке на межбанковском валютном рынке до 100 млн долларов.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалось в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

Как отметил представитель НБУ, в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

В НБУ напомнили, что этой неделе Национальный банк уже провел два аукциона по покупке валюты, при которых приобрел 23,8 млн долларов для пополнения международных резервов по курсу от 26,6 грн/доллар до 26,7 грн/доллар.

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В последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов. В частности, 29 декабря он продал 59,1 млн доллар по курсу до 27,25 грн/долларов, 28 декабря – 96,8 млн долларов по курсу до 26,93 грн/доллар, а 27 декабря – 46,8 млн доллларов по курсу до 26,68 грн/доллар.

По материалам: ZN.UA
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Тэги валюта доллар Нацбанк
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