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Нацбанк ликвидирует "Госзембанк"

27 сентября в 16:41

Решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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В НБУ решили ликвидировать банк, на который возлагались стратегические задачи относительно кредитной поддержки предприятий АПК
Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Государственного земельного банка", сообщили в пресс-службе НБУ.

"В соответствии с требованиями статьи 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" "Госзембанк" отнесли к категории неплатежеспособных 26 июля 2016 года", - говорится в сообщении.

В НБУ также подчеркнули, что в банке не были размещены вклады физических лиц, поэтому нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц отсутствует.

Соответствующее решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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"ПАО "Госзембанк" было отнесено к категории проблемных в марте 2016 года в связи с обнаружением конфликта интересов в банке. Требования Национального банка Украины относительно устранения нарушений законодательства Украины ПАО "Госзембанк" не выполнил. Никаких надлежащих решений руководящих органов банка относительно решения существующих проблем в НБУ не поступало.

Напомним, ПАО "Государственный земельный банк" было создано в 2012 году постановлением Кабмина. На банк возлагались стратегические задачи относительно кредитной поддержки предприятий АПК и внедрения соответствующих государственных программ. Однако в условиях отсутствия соответствующих изменений в законодательство, банк с момента получения лицензии почти не осуществлял банковскую деятельность, предусмотренную уставом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Нацбанк ликвидация
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