Нацбанк и Минфин обсудили реструктуризацию обязательств по облигациям госзайма

Рассматривается вариант конвертации ОВГЗ в долгосрочные гривневые облигации.
Министр финансов Александр Данилюк уточнил, что стоимость ОВГЗ в портфеле Нацбанка составляет около 383 миллиардов гривень.
По мнению замглавы Нацбанка Олега Чурия, реструктуризация сроков погашения и обслуживания ОВГЗ уменьшит нагрузку на госбюджет и позволит замедлить, и в перспективе, стабилизировать инфляционные процессы.
Одним из вариантов реструктуризации является конвертация ОВГЗ в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции.
Предполагается, что погашение новых обязательств Министерства Минфина перед НБУ будет осуществляться равномерно в течение длительного периода – до 30 лет.
Напомним, в декабре Кабмин поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка в связи с его национализацией.ZN.UA