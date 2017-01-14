Нацбанк и Минфин обсудили реструктуризацию обязательств по облигациям госзайма

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Рассматривается вариант конвертации ОВГЗ в долгосрочные гривневые облигации.

Минфин обсуждает распределения погашения обязательств по ОВГЗ перед НБУ сроком на 30 лет Нацбанк Украины / Flickr

Менеджмент Национального банка и Министерства финансов Украины ведут переговоры по реструктуризации обязательств по, которые находятся в портфеле Нацбанка, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу, 13 января.

Министр финансов Александр Данилюк уточнил, что стоимость ОВГЗ в портфеле Нацбанка составляет около 383 миллиардов гривень.

По мнению замглавы Нацбанка Олега Чурия, реструктуризация сроков погашения и обслуживания ОВГЗ уменьшит нагрузку на госбюджет и позволит замедлить, и в перспективе, стабилизировать инфляционные процессы.

Одним из вариантов реструктуризации является конвертация ОВГЗ в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции.

Предполагается, что погашение новых обязательств Министерства Минфина перед НБУ будет осуществляться равномерно в течение длительного периода – до 30 лет.



Напомним, в декабре Кабмин поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка в связи с его национализацией.