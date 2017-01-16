Нацбанк дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд грн

Общая сумма монетизации ОВГЗ для "Привата" в данный момент составляет 27,2 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, средства, которые "Приватбанк получил от продажи ОВГЗ, были направлены на формирование обязательных резервов, и фактически будут оставаться на корсчете банка в НБУ.
Отмечается, что сумма монетизации ОВГЗ для "Приватбанка" является незначительной, и средства от монетизации от нее не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам банка
В НБУ напомнили, что предыдущая монетизация ОВГЗ для "Привата" на сумму в 25,8 млрд грн состоялась 28 декабря, а общая сумма монетизации ОВГЗ для банка к настоящему моменту составляет 27,2 млрд грн.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка.
Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.ZN.UA