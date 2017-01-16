Нацбанк дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд грн

Общая сумма монетизации ОВГЗ для "Привата" в данный момент составляет 27,2 млрд грн.

НБУ купил ОВГЗ для "Привата" на 1,4 млрд грн phl.com.ua

12 января

Национальный банк Украиныприобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации национализированного "Приватбанка" на сумму 1,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, средства, которые "Приватбанк получил от продажи ОВГЗ, были направлены на формирование обязательных резервов, и фактически будут оставаться на корсчете банка в НБУ.

Отмечается, что сумма монетизации ОВГЗ для "Приватбанка" является незначительной, и средства от монетизации от нее не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам банка

В НБУ напомнили, что предыдущая монетизация ОВГЗ для "Привата" на сумму в 25,8 млрд грн состоялась 28 декабря, а общая сумма монетизации ОВГЗ для банка к настоящему моменту составляет 27,2 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка.

Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.