НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Переломы и Щурикова по делу ОПЗ

Перелому и Щурикова подозревают в растрате средств госпредприятия более чем на 200 млн грн.

Перед продажей Одесского припортового с него украли 200 млн грн, выяснили в НАБУ odessa-life.od.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в отношении первого заместителя председателя правленияи первого зампредседателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Николая Щурикова.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозреваемым предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После его завершения будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.

14 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" – председатель набсовета Одесского припортового завода Сергей Перелома и замдиректора ОПЗ Николай Щуриков задержаны по делу о растрате средств предприятия.

Руководитель САП рассказал, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных. "С целью реализации указанного умысла Перелома вступил в сговор с первым заместителем директора ОПЗ Щуриковым. В период с мая по декабрь 2015 года указанные лица растратили имущество, а именно, денежные средства ОПЗ путем злоупотребления своим положением и подписанием договоров на поставку природного газа за заведомо завышенными ценами на сумму 205 млн 181 тыс. 133 грн", - сообщил Холодницкий.