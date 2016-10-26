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НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Переломы и Щурикова по делу ОПЗ

26 октября в 18:43

Перелому и Щурикова подозревают в растрате средств госпредприятия более чем на 200 млн грн.

Одесский припортовый завод
Перед продажей Одесского припортового с него украли 200 млн грн, выяснили в НАБУ
odessa-life.od.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого зампредседателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Николая Щурикова.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозреваемым предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После его завершения будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.

14 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" – председатель набсовета Одесского припортового завода Сергей Перелома и замдиректора ОПЗ Николай Щуриков задержаны по делу о растрате средств предприятия.

Руководитель САП рассказал, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных. "С целью реализации указанного умысла Перелома вступил в сговор с первым заместителем директора ОПЗ Щуриковым. В период с мая по декабрь 2015 года указанные лица растратили имущество, а именно, денежные средства ОПЗ путем злоупотребления своим положением и подписанием договоров на поставку природного газа за заведомо завышенными ценами на сумму 205 млн 181 тыс. 133 грн", - сообщил Холодницкий.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина растраты руководитель
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1 комментарий
  • Виталий Василенко Сегодня, 19:06 Главная проблема в том, что цену на ОПЗ снизили, видимо Саакашвили и Гройсман в доле. Иностранного инвестора не видать, кому нужен завод с такой репутацией... Ответить Цитировать Пожаловаться
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