НАБУ расследует выведение из "Укрнафты" 7,7 млрд грн через компании Коломойского

Связанные с Коломойским компании использовали одну схему - не расплачивались с "Укрнафтой" за поставленную нефть.

НАБУ расследует, как Коломойский выводил миллиарды из "Укрнафты" ukrnafta.com

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с сентября ведет расследование в отношении дебиторской задолженности компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд гривень, которая была сформирована рядом частных компаний в 2015 году по договорам о продаже нефти. Компании связаны с миноритарным совладельцем "Укрнафты" олигархом Игорем Коломойским.

Сведения по данному факту были внесены НАБУ в Единый реестр досудебных расследований 19 сентября, свидетельствует информация в определениях Соломенского районного суда Киева от 11 октября.

Речь идет о дебиторской задолженности за отгруженную по результатам аукционов в марте-октябре 2015 года сырую нефть в адрес ряда ООО (обществ с ограниченной ответственностью): "Галнафта", "Техтрейд Групп", "Гарант-УТН", "ТД Прикарпатьенефтетрейд" и "Котлас". Все они зарегистрированы в Харькове и связанны с группой "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Следствие считает, что должностные лица этих компаний путем сговора с должностными лицами "Укрнафты", "Укртатнафты" и "НПК-Галичина" (Дрогобычский НПЗ) завладели нефтью на сумму 7,75 млрд грн.

Отметим, что ранее "Укрнафта" сообщила, чточерез суд просит взыскать 7,587 млрд гривень задолженности с шести ООО. среди которых "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН".

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье Аллы Еременко и Сергея Куюна "Аудит "зради" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".