НАБУ расследует связанное с Приватбанком дело о злоупотреблениях средствами на рефинансирование

В бюро подчеркнули, что занимаются оценкой коррупционных преступлений, а не оценкой деятельности топ-менеджмента банков.

НАБУ заинтересовалось судьбой средств, выделенных Приватбанку на рефинансирование НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследуют связанное с "Приватбанком" производство относительно злоупотреблений при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование, сообщил глава бюро Артем Сытник.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в интервью для СМИ Сытник отметил, что данное производство было открыто еще до решения Кабмина о национализации "Привата".

"Мы получили информацию о том, что ряд украинских банков, которые в дальнейшем ликвидировали, открывали корреспондентские счета в банках за рубежом. Там фигурирует ряд банков, в том числе и Приватбанк", – отметил он.

Глава ведомства также прокомментировал заявление главы нацбанка Валерии Гонтаревой о том, что недостаток капитала "Привата" к апрелю 2015 года составлял 97% корпоративного портфеля, оценив возможную причастность к данному факту НБУ.

"Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то в них может быть элемент коррупции. Но хотел бы подчеркнуть, что предметом расследований бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, последствиями которых стало нанесение ущерба интересам государства", – заключил он.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Как писал в статье для ZN.UA Юрий Сколотяный, в ходе переговорного процесса по национализации "Приватбанка" с участием его ключового акционера Игоря Коломойского, из учреждения начали активно выводиться средства.

По данным ZN.UA, за период с 16 по 19 декабря с.г. валютная ликвидность банка сократилась на 261 млн долл., а гривневая — на 729 млн. Причем существенное влияние на последнюю цифру оказал не так отток средств вкладчиков, как перечисление связанными лицами НЗФ и ЗФЗ на сумму 1,5 млрд грн. При этом из общего уменьшения клиентских средств на 6,4 млрд грн на долю юрлиц пришлось 5,69 млрд, из которых 4,35 млрд в НБУ относят на операции связанных лиц.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".