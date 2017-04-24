НАБУ оценило коррупционную составляющую рынка Украины в 85 млрд грн

При этом коррупционные схемы однотипные.

40% ущерба от коррупции приходится на госпредприятия. НАБУ / Flickr

Из-за коррупционных схем из государственных предприятий "вымываются" существенные суммы средств. Размер предмета преступлений, которые расследуютсядостигает 85 млрд грн. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник в интервью LIGA.net

Оценивая "коррупционный рынок" в Украине, директор НАБУ сказал: "Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн".

"Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции достоинства", - сказал Сытник.

Он заверил, что коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, однотипные. "Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников, через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается", - сказал Сытник.

По данным НАБУ, всего детективы Бюро осуществляют досудебное расследование по 320 уголовных производств.

Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о результатах работы Бюро за 14 месяцев. Так, в суд было направлено 50 уголовных производств, по которым вступили в силу 12 судебных приговоров.

Сытник также рассказал, что сейчас в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовные производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 миллиардов гривень.

Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".