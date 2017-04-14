Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку Ковалив

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Ковалив сосредоточится на работе офиса Национального инвестиционного совета.

Набсовет "Нафтогаза" согласовал отставку Ковалив Facebook/Yuliya Kovaliv

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании в четверг одобрил отставкупресс-служба госхолдинга.

Отмечается, что заявление о приостановке своих полномочий было написано Ковалив еще 3 апреля. Ее полномочия прекращаются с 17 апреля.

"В своем обращении Юлия Ковалив отмечает, что шаги по реформированию "Нафтогаза" и газового рынка Украины международные партнеры назвали одной из самых успешных реформ, проведенных за последние три года. Она также подчеркнула, что успешные реформы позволили сократить дефицит государственных финансов, рынок освободился от посредников и был ликвидирован основной источник для коррупции в газовом секторе", - говорится в релизе.

"Вместе с тем, Ковалив отметила, что в настоящее время рассматриваются различные пути дальнейшего развития "Нафтогаза" и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии первоначального плана", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем Ковалив планирует сосредоточиться на работе офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, что Юлия Ковалив была избрана на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 21 апреля 2016 №725.

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В интервью ZN.UA на вопрос о ее увольнении Ковалив ответила: "Правительство имеет такое право как акционер в любое время. Впрочем, также каждый из членов НС имеет право уволиться по собственному желанию". Ковалив высказала надежду, что начатая в НАКе реформа корпоративного управления будет продолжена. Она также отмечала, что у ее коллег - независимых директоров НС "Нафтогаза" возникли проблемы в связи с условиями е-декларирования, как у иностранных граждан.

Напомним, что 6 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" пригрозили отставкой. При этом Юлия Ковалив, а также иностранцы Пол Уорвик, Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, в своем обращении к вице-премьеру Владимиру Кистиону выдвинули условия, при которых готовы продолжить работу в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Затем, 11 апреля, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти направил в адрес президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана письмо, в котором заявил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка независимых членов его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди государственных предприятий, а также усложнит дальнейшую финансовую поддержку.

29 марта Кабмин принял решение увеличить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек.

Полностью интервью с председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлией Ковалив читайте на ZN.UA.